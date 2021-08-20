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NY金：伸び悩みで1783.10ドル、ドル高を意識した売りが入る
記事提供元：フィスコ
*07:34JST NY金：伸び悩みで1783.10ドル、ドル高を意識した売りが入る
NY金先物12月限は伸び悩み（COMEX金12月限終値：1783.10 ↓1.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-1.30ドルの1783.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1774.60ドル-1795.00ドル。アジア市場で1774.60ドルまで売られたが、ニューヨーク市場の序盤にかけて1795.00ドルまで戻した。ただ、ドルが主要通貨に対して強い動きを見せたことから、金先物は伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引で1778.00ドルまで反落する場面があった。《FA》
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