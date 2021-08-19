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アトモス ピンク×プーマの厚底スニーカー「スウェード マユ」“ウシ柄”アッパーにアレンジ
記事提供元：ファッションプレス
プーマ(PUMA)とアトモス ピンク(atmos pink)のコラボレーションによる「スウェード マユ(SUEDE MAYU)」スニーカーが、2021年8月20日(金)に発売される。
■“ウシ柄”をのせた「スウェード マユ」
第1弾の「メイズ(MAYZE)」に続いて、プーマとアトモス ピンクが再びコラボレーション。今回は、プーマの代表的スニーカー「プーマ スウェード」に厚底ソールを組み合わせた「スウェード マユ」をベースに、“ウシ柄”をアッパー全体に施したモデルを用意した。
インパクトのあるウシ柄が厚底フォルムを引き立てる、存在感ある1足に仕上げている。
■詳細
アトモス ピンク×プーマ「プーマ スウェード マユ アニマル WMNS アトモス ピンク(PUMA SUEDE MAYU ANIMAL WMNS atmos pink)」
発売日：2021年8月20日(金)
価格：13,200円
サイズ：22.5〜25.0cm
【問い合わせ先】
アトモス ピンク カスタマー
TEL：03-6629-5075
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