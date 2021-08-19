

*07:26JST NY金：弱含みで1784.40ドル、FOMC議事要旨公表後は主に1780ドル台で推移

NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：1784.40 ↓3.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-3.40ドルの1784.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1778.80ドル-1795.70ドル。アジア市場で1795.70ドルまで買われたが、ニューヨーク市場の中盤にかけて1778.80ドルまで反落。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の議事要旨発表後に1792.20ドルまで戻したが、戻り売りが観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に1780ドル台で推移した。《FA》