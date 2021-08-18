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【M&A速報：2021/08/18（2）】オンリー<3376>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株765円
記事提供元：フィスコ
*16:27JST 【M&A速報：2021/08/18（2）】オンリー<3376>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株765円
■オンリー<3376>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株765円
■M&Aマネジメント事業等のファイネストコーポレーション、米国ステリサイクル社の日本法人を買収
■アブダビ政府系投資会社ムバダラグループ、コスモエネルギーHD<5021>の保有株式を一部売却 15.69％に低下
■グローリー<6457>、流通店舗向けシェアードサービス事業展開の英OneBanks社に出資
■麻生、若築建設<1888>に追加出資 出資比率10.02％に
■REVOLUTION<8894>、アジア太平洋における上場企業向けIR支援の米SCRIPTS AsiaにSAFEにより追加出資
■ユーザーの行動からコンバージョンを最適化するプラットフォーム提供のSprocket、シリーズCで7.6億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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