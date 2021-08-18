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【M&A速報：2021/08/18（2）】オンリー<3376>、MBOを実施　非上場化へ　買付価格は1株765円

2021年8月18日 16:27

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記事提供元：フィスコ


*16:27JST 【M&A速報：2021/08/18（2）】オンリー<3376>、MBOを実施　非上場化へ　買付価格は1株765円
■オンリー<3376>、MBOを実施　非上場化へ　買付価格は1株765円

■M&Aマネジメント事業等のファイネストコーポレーション、米国ステリサイクル社の日本法人を買収

■アブダビ政府系投資会社ムバダラグループ、コスモエネルギーHD<5021>の保有株式を一部売却　15.69％に低下

■グローリー<6457>、流通店舗向けシェアードサービス事業展開の英OneBanks社に出資

■麻生、若築建設<1888>に追加出資　出資比率10.02％に

■REVOLUTION<8894>、アジア太平洋における上場企業向けIR支援の米SCRIPTS AsiaにSAFEにより追加出資

■ユーザーの行動からコンバージョンを最適化するプラットフォーム提供のSprocket、シリーズCで7.6億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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