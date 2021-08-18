クックパッドは西武プロパティーズと連携し西武鉄道沿線の商業施設に生鮮宅配ボックス「マートステーション」を設置

■食を通じ西武鉄道沿線地域を活性化

クックパッド<2193>(東1)は、西武グループの不動産事業を担う西武プロパティーズと、食を通じた西武鉄道沿線地域の活性化を目指して連携を開始する。

第一弾として生鮮食品EC「クックパッドマート」の商品受け取り場所となる生鮮宅配ボックス「マートステーション」を、西武鉄道沿線の商業施設2拠点(エミオ東久留米、新所沢グリーンハイツ西武ショッピングプラザ)に設置し、2021年8月18日(水)から生鮮食品の受け取りサービスを開始する。西武鉄道沿線商業施設では初の取り組みとなる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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