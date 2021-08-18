

*07:27JST NY金：小幅安で1787.80ドル、安全逃避的なドル買い拡大で伸び悩む

NY金先物12月限は小幅安（COMEX金12月限終値：1787.80 ↓2.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比-2.00ドルの1787.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1782.10ドル-1797.60ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1797.60ドルまで買われたが、安全逃避的なドル買いが広がったことから、1782.10ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では1785ドル近辺で推移し、上値の重い状態が続いている。《FA》