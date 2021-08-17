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ＦＲＯＮＴＥＯ ストップ高買い気配、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当も5円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:17JST <2158> ＦＲＯＮＴＥＯ 1103 カ -
ストップ高買い気配。22年3月期の営業利益を従来予想の6.00億円から12.00億円（前期実績5.07億円）に上方修正している。リーガルテックAI事業の伸長に加え、採算性の高いAI案件比率の向上やコスト削減効果などで利益が上振れる見通し。併せて期末配当を従来予想の3.00円から5.00円（前期末実績は無配）に増額修正した。年間配当は同額。第1四半期（21年4-6月）の営業利益は5.98億円（前年同期実績0.40億円）で着地している。《FA》
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