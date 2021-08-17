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クルニ×ジエダのチェック柄ジャケットやウエスタンシャツ、ステュディオス限定で
クルニ(CULLNI)とジエダ(JieDa)のコラボレーションアイテムが、ステュディオス(STUDIOUS)限定で登場。2021年8月20日(金)より、ステュディオス 原宿本店およびステュディオス メンズ 新宿・ルクア大阪・名古屋にて発売される。
■チェック柄のタイロッケンジャケットなどを展開
初となるクルニとジエダのコラボレーションでは、それぞれの人気アイテムをベースに、自ブランドでは使用しない素材や柄を掛けあわせたジャケットやシャツ、ロングTなどを取り揃える。
クルニを象徴するタイロッケンジャケットのセットアップは、ジエダで毎シーズン人気を集めるチェック柄でアレンジ。落ち着いたブラウンとブルーの2色で展開する。
また、ジエダが過去に出していたドロップショルダーのウエスタンシャツは、クルニらしい素材感でアップデート。落ち感のある上品な雰囲気に仕上げた。カラーは、ブラック、ベージュ、パープルを用意する。
さらに、リラックス感のあるロングスリーブのTシャツは、アシンメトリックなバイカラーデザインに。フロントには両ブランドのロゴをあしらった。
■詳細
クルニ×ジエダ
発売日・取扱店舗：
・2021年8月13日(金)20:00 ステュディオス オンラインストア、ZOZOTOWN
・8月20日(金) ステュディオス 原宿本店、ステュディオス メンズ 新宿・ルクア大阪・名古屋
展開アイテム：
・EX.CULLNI×JieDa TIELOCKEN JKT CHECK 52,800円
・EX.CULLNI×JieDa TAPERED SLACKS CHECK 31,900円
・EX.CULLNI×JieDa SWITHCHING L/S TEE 18,700円
・EX.CULLNI×JieDa WESTERN SHIRT 30,800円
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