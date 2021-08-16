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フェローテク　ストップ高買い気配、22年3月期の営業利益予想を上方修正、年間配当46円に増額／新興市場スナップショット

2021年8月16日 12:41

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記事提供元：フィスコ


*12:41JST <6890> フェローテク 3190カ -
ストップ高買い気配。22年3月期の営業利益を従来予想の150.00億円から200.00億円（前期実績96.40億円）に上方修正している。半導体マテリアル製品や精密再生洗浄サービス、サーモモジュールが増加したことに加え、半導体ウエーハ事業子会社の持分法適用関連会社移行で費用が減少した。併せて年間配当予想を28.00円（普通配当28.00円）から46.00円（普通配当28.00円、特別配当18.00円。前期実績は30.00円）に引き上げた。《TY》

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