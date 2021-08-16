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セルム ストップ高買い気配、21年3月期の営業利益予想を上方修正、顧客基盤の拡充など奏効／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:27JST <7367> セルム 1068 カ -
ストップ高買い気配。21年3月期の営業利益を従来予想の4.50億円から5.81億円（前期実績3.29億円）に上方修正している。新規顧客基盤の拡充やオンライン環境へのスムーズな移行、顧客ポートフォリオの見直しが奏効し、当初予想を上回る見込み。第1四半期（21年4-6月）の営業利益は1.77億円で着地。オンライン環境の浸透で個別コーチングの拡大が継続した。前年同期との比較は非開示だが、説明資料では3.40億円のプラスとしている。《FA》
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