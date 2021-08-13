

*07:29JST NY原油：小幅安で69.09ドル、増産の思惑残る

NY原油先物9月限は小幅安（NYMEX原油9月限終値：69.09 ↓0.16）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比-0.16ドルの69.09ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは68.46ドル-69.62ドル。ロンドン市場で69.62ドルまで買われたが、原油増産の思惑で伸び悩み、ニューヨーク市場の中盤にかけて一時68.46ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に69ドルをやや下回る水準で推移し、伸び悩んだ。《FA》