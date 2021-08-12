ＤＭＰ　急伸、画像処理半導体の大型受注獲得で業績予想への影響精査／新興市場スナップショット



*13:20JST <3652> ＤＭＰ 2035 +307

急伸。アミューズメント市場向け画像処理半導体「RS1」で9.79億円の大型受注を獲得したと発表している。これまでのRS1の売上高は通期予想を上回っており、業績予想に与える影響を精査するもよう。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業損益は製品事業などが伸び、0.95億円の赤字（前年同期実績は1.14億円の赤字）に縮小した。通期予想（2.50億円の赤字）は11日時点では変更していない。《TY》