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ホープ ストップ高、22年6月期の営業損益は黒字転換予想／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:58JST <6195> ホープ 746 +100
ストップ高。22年6月期の営業損益予想を4.79億円の黒字（前期実績68.97億円の赤字）と発表している。エネルギー事業の市場調達価格を予想した結果、売上原価が低減して黒字に転換する見込み。年間配当予想は未定（前期は無配）。前期は広告事業が堅調だったものの、エネルギー事業で日本卸電力取引所（JEPX）の電力取引価格が想定よりも高止まりしたため、想定した利益水準に届かなかった。《TY》
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