アンジェスは決算説明会の「質疑応答速報レポート」などに注目集まり下値圏から出直る

■開発中の新型コロナウイルス治療薬「AV‐001」に関する質問が

アンジェス<4563>(東マ)は8月12日、3日続伸基調となり、769円(36円高)まで上げた後も堅調で下値圏から連日出直っている。第2四半期決算を8月6日に発表し、その機関投資家・アナリスト向けオンライン決算説明会の動画と「質疑応答速報レポート」を11日付でホームページにアップし、注目されている。開発中の新型コロナウイルス治療薬「AV‐001」についても触れている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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