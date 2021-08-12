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【M&A速報：2021/08/12（1）】構造計画研究所<4748>、プロメテック・ソフトウェアとの資本提携を解消
記事提供元：フィスコ
*12:05JST 【M&A速報：2021/08/12（1）】構造計画研究所<4748>、プロメテック・ソフトウェアとの資本提携を解消
■構造計画研究所<4748>、プロメテック・ソフトウェアとの資本提携を解消
■次世代アプリで社会の非効率解消を目指すNGA、エンジェルラウンドで資金調達を実施
■メディパルHD<7459>、iPS細胞関連技術を利活用した創薬研究支援などのオリヅルセラピューティクスに出資
■静岡ガス<9543>、タイのSCN社が産業用向け天然ガス供給事業を分社化したTJN社に出資 同国の産業用向け天然ガス供給事業に参入
■電源開発<9513>子会社のジェイウインド、石狩八ノ沢風力発電とシン・エナジーから「（仮称）八の沢風力発電事業」の事業用資産を承継
■ホープ<6195>、電力小売事業を子会社ホープエナジーに移管
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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