

*12:05JST 【M&A速報：2021/08/12（1）】構造計画研究所<4748>、プロメテック・ソフトウェアとの資本提携を解消

■構造計画研究所<4748>、プロメテック・ソフトウェアとの資本提携を解消

■次世代アプリで社会の非効率解消を目指すNGA、エンジェルラウンドで資金調達を実施

■メディパルHD<7459>、iPS細胞関連技術を利活用した創薬研究支援などのオリヅルセラピューティクスに出資

■静岡ガス<9543>、タイのSCN社が産業用向け天然ガス供給事業を分社化したTJN社に出資 同国の産業用向け天然ガス供給事業に参入

■電源開発<9513>子会社のジェイウインド、石狩八ノ沢風力発電とシン・エナジーから「（仮称）八の沢風力発電事業」の事業用資産を承継

■ホープ<6195>、電力小売事業を子会社ホープエナジーに移管

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》