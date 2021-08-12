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ＢｌｕｅＭｅｍｅ　大幅に反発、22年3月期第1四半期の営業利益0.74億円、進捗率31.4％、システム受託開発拡大／新興市場スナップショット

2021年8月12日 10:44

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記事提供元：フィスコ


*10:44JST <4069> ＢｌｕｅＭｅｍｅ 2295 +273
大幅に反発。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業利益を0.74億円（前年同期実績は非開示）と発表している。受託開発サービスや技術者向けトレーニングを提供するプロフェッショナルサービスで、システム受託開発やコンサルティングが拡大した。ソフトウェアライセンス販売も堅調に推移した。通期予想は2.36億円で据え置いた。進捗率は31.4％となっており、第1四半期の順調な滑り出しが好感されているようだ。《FA》

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