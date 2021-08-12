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8/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 8/12
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28070.51、+182.36）
・NYダウは上昇（35484.97、+220.30）
・シカゴ日経先物は上昇（28230、大阪比+160）
・VIX指数は低下（16.06、-0.73）
・米原油先物は上昇（69.25、+0.96）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（14765.14、-22.95）
・1ドル110円40-50銭
・SOX指数は下落（3350.93、-7.94）
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・国内企業物価指数（7月）
・日銀営業毎旬報告（8月10日現在）
・国債買いオペ
・東京オフィス空室率（7月）
・リクルートHD<6098>など決算発表
・英鉱工業生産指数（6月）
・英商品貿易収支（6月）
・英GDP（4-6月）
・ユーロ圏鉱工業生産（6月）
・米生産者物価指数（7月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・鴻海精密工業など決算発表《ST》
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