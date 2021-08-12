

*08:24JST 8/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28070.51、+182.36）

・NYダウは上昇（35484.97、+220.30）

・シカゴ日経先物は上昇（28230、大阪比+160）

・VIX指数は低下（16.06、-0.73）

・米原油先物は上昇（69.25、+0.96）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（14765.14、-22.95）

・1ドル110円40-50銭

・SOX指数は下落（3350.93、-7.94）

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・国内企業物価指数（7月）

・日銀営業毎旬報告（8月10日現在）

・国債買いオペ

・東京オフィス空室率（7月）

・リクルートHD<6098>など決算発表

・英鉱工業生産指数（6月）

・英商品貿易収支（6月）

・英GDP（4-6月）

・ユーロ圏鉱工業生産（6月）

・米生産者物価指数（7月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・鴻海精密工業など決算発表《ST》