

*11:00JST ＫｅｅＰｅｒ技研---大幅続伸で上昇率トップ、今期の大幅増益・増配見通し好感

ＫｅｅＰｅｒ技研<6036>は大幅続伸で上昇率トップ。前日に21年6月期の決算を発表、営業利益は30.2億円で前期比2.2倍となり、第3四半期決算時の上方修正水準で着地している。一方、22年6月期は43.3億円で連続大幅増益の見通し。キーパー製品、LABO運営事業ともに高い売上成長を見込んでいる。また、前期配当金は18円から20円に引き上げ、今期はさらに28円にまで引き上げ計画。想定以上の今期大幅増益・大幅増配計画がサプライズに。《TY》