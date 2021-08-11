

*08:24JST 8/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27888.15、+68.11）

・NYダウは上昇（35264.67、+162.82）

・シカゴ日経先物は上昇（27965、大阪比+115）

・1ドル110円50-60銭

・米原油先物は上昇（68.29、+1.81）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（14788.09、-72.09）

・SOX指数は下落（3358.87、-40.89）

・VIX指数は上昇（16.79、+0.07）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・マネーストック（7月）

・工作機械受注（7月）

・ゆうちょ銀行<7182>など決算発表

・中国新車販売（7月）

・独消費者物価指数確定値（7月）

・米消費者物価指数（7月）

・米財政収支（7月）

・米10年物国債入札

・インドネシアは休場《ST》