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8/11の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 8/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27888.15、+68.11）
・NYダウは上昇（35264.67、+162.82）
・シカゴ日経先物は上昇（27965、大阪比+115）
・1ドル110円50-60銭
・米原油先物は上昇（68.29、+1.81）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（14788.09、-72.09）
・SOX指数は下落（3358.87、-40.89）
・VIX指数は上昇（16.79、+0.07）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・マネーストック（7月）
・工作機械受注（7月）
・ゆうちょ銀行<7182>など決算発表
・中国新車販売（7月）
・独消費者物価指数確定値（7月）
・米消費者物価指数（7月）
・米財政収支（7月）
・米10年物国債入札
・インドネシアは休場《ST》
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