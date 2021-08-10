ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

【M&A速報：2021/08/10（2）】三菱電機<6503>、英Smarter Grid Solutions社を買収

2021年8月10日 16:34

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:34JST 【M&A速報：2021/08/10（2）】三菱電機<6503>、英Smarter Grid Solutions社を買収
■三菱電機<6503>、英Smarter Grid Solutions社を買収　カーボンニュートラルの実現と電力安定供給に貢献

■日本ペイントHD<4612>、傘下のNIPPON PAINT (INDIA) 等の全保有株式をWuthelamグループに属するIsaac Newton Corporationに譲渡

■ベルグアース<1383>、伊予農産を完全子会社とする経営統合に向け基本合意書を締結

■ロート製薬<4527>、飲食店舗企画運営事業等のカフェ・カンパニーと資本業務提携

■LPガス販売などの田邊エネソシア、長野県軽井沢で別荘管理事業展開のブル管理サービスの株式取得

■岡本硝子<7746>、ミネベアミツミ<6479>との合弁会社で薄板精密成型ガラス製造販売のJAPAN 3D DEVICESに追加出資し子会社化

■日総工産<6569>、人材総合サービス事業のベクトル伸和を買収

■テクノプロHD<6028>、デジタル領域のソリューション・デリバリーサービス提供の印Robosoft Technologies社を買収

■テクノプロHD<6028>、中期経営計画を発表

■アサヒGHD<2502>、中間持株会社を設立

■東芝デジタルソリューションズ、グループの子会社再編

■大和ハウス工業<1925>、米国テキサス州で戸建住宅事業展開のキャッスルロック社を約448億円で買収

■JX金属、丸運<9067>子会社の北豊運輸に34％出資　北海道地区の硫酸輸送基盤を強化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る