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【M&A速報：2021/08/10（2）】三菱電機<6503>、英Smarter Grid Solutions社を買収
記事提供元：フィスコ
*16:34JST 【M&A速報：2021/08/10（2）】三菱電機<6503>、英Smarter Grid Solutions社を買収
■三菱電機<6503>、英Smarter Grid Solutions社を買収 カーボンニュートラルの実現と電力安定供給に貢献
■日本ペイントHD<4612>、傘下のNIPPON PAINT (INDIA) 等の全保有株式をWuthelamグループに属するIsaac Newton Corporationに譲渡
■ベルグアース<1383>、伊予農産を完全子会社とする経営統合に向け基本合意書を締結
■ロート製薬<4527>、飲食店舗企画運営事業等のカフェ・カンパニーと資本業務提携
■LPガス販売などの田邊エネソシア、長野県軽井沢で別荘管理事業展開のブル管理サービスの株式取得
■岡本硝子<7746>、ミネベアミツミ<6479>との合弁会社で薄板精密成型ガラス製造販売のJAPAN 3D DEVICESに追加出資し子会社化
■日総工産<6569>、人材総合サービス事業のベクトル伸和を買収
■テクノプロHD<6028>、デジタル領域のソリューション・デリバリーサービス提供の印Robosoft Technologies社を買収
■テクノプロHD<6028>、中期経営計画を発表
■アサヒGHD<2502>、中間持株会社を設立
■東芝デジタルソリューションズ、グループの子会社再編
■大和ハウス工業<1925>、米国テキサス州で戸建住宅事業展開のキャッスルロック社を約448億円で買収
■JX金属、丸運<9067>子会社の北豊運輸に34％出資 北海道地区の硫酸輸送基盤を強化
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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