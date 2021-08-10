

*08:18JST 8/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27820.04、+91.92）

・ナスダック総合指数は上昇（14860.18、+24.42）

・シカゴ日経先物は上昇（27890、大阪比+50）

・1ドル110円20-30銭

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35101.85、-106.66）

・SOX指数は下落（3399.76、-12.29）

・VIX指数は上昇（16.72、+0.57）

・米原油先物は下落（66.48、-1.80）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・経常収支（6月）

・銀行貸出動向（7月）

・企業倒産件数（7月）

・景気ウオッチャー調査（7月）

・人事院勧告

・ソフトバンクG<9984>など決算発表

・フィリピンGDP（4-6月）

・独ZEW期待指数（8月）

・米非農業部門労働生産性（4-6月）《ST》