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8/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:18JST 8/10
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27820.04、+91.92）
・ナスダック総合指数は上昇（14860.18、+24.42）
・シカゴ日経先物は上昇（27890、大阪比+50）
・1ドル110円20-30銭
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35101.85、-106.66）
・SOX指数は下落（3399.76、-12.29）
・VIX指数は上昇（16.72、+0.57）
・米原油先物は下落（66.48、-1.80）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・経常収支（6月）
・銀行貸出動向（7月）
・企業倒産件数（7月）
・景気ウオッチャー調査（7月）
・人事院勧告
・ソフトバンクG<9984>など決算発表
・フィリピンGDP（4-6月）
・独ZEW期待指数（8月）
・米非農業部門労働生産性（4-6月）《ST》
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