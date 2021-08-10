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8/10の強弱材料

2021年8月10日 08:18

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記事提供元：フィスコ


*08:18JST 8/10
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（27820.04、+91.92）
・ナスダック総合指数は上昇（14860.18、+24.42）
・シカゴ日経先物は上昇（27890、大阪比+50）
・1ドル110円20-30銭
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（35101.85、-106.66）
・SOX指数は下落（3399.76、-12.29）
・VIX指数は上昇（16.72、+0.57）
・米原油先物は下落（66.48、-1.80）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・経常収支（6月）
・銀行貸出動向（7月）
・企業倒産件数（7月）
・景気ウオッチャー調査（7月）
・人事院勧告
・ソフトバンクG<9984>など決算発表
・フィリピンGDP（4-6月）
・独ZEW期待指数（8月）
・米非農業部門労働生産性（4-6月）《ST》

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