

*17:36JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は152円30銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円34銭 高値152円35銭 安値152円30銭 引け152円30銭

売買高総計11514枚

2年 427回 -0.135％

5年 148回 -0.130％

10年 363回 0.010％

20年 177回 0.390％

債券先物9月限は、152円34銭で取引を開始。前日NY市場からの米長期金利の上昇を受けて売りが優勢になり、152円35銭から152円30銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.20％、10年債は1.23％、30年債は1.88％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.49％、英国債は0.53％、オーストラリア10年債は1.18％、NZ10年債は1.71％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・7月非農業部門雇用者数（予想：+85.8万人、6月：+85.0万人）

・21:30 米・7月失業率（予想：5.7％、6月：5.9％）

・21:30 米・7月平均時給（前年比予想：+3.9％、6月：+3.6％）

・21:30 カナダ・7月失業率（予想：7.4％、6月：7.8％）

・23:00 米・6月卸売在庫改定値（前月比予想：+0.8％、速報値：+0.8％）

・04:00 米・6月消費者信用残高（予想：+230.00億ドル、5月：+352.81億ドル）《KK》