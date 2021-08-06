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東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：その他製品が下落率トップ
その他製品が下落率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、ゴム製品、水産・農林業、金属製品なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、精密機器、鉱業、非鉄金属なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. パルプ・紙 ／ 528.85 ／ 1.81
2. 石油・石炭製品 ／ 1,028.88 ／ 1.36
3. 精密機器 ／ 10,814.39 ／ 0.99
4. 鉱業 ／ 226.94 ／ 0.88
5. 非鉄金属 ／ 991.23 ／ 0.83
6. 空運業 ／ 190.81 ／ 0.73
7. サービス業 ／ 2,843.06 ／ 0.63
8. 証券業 ／ 374.56 ／ 0.53
9. 不動産業 ／ 1,445.44 ／ 0.49
10. 銀行業 ／ 139.96 ／ 0.47
11. その他金融業 ／ 701.78 ／ 0.46
12. 電力・ガス業 ／ 357.41 ／ 0.43
13. 化学工業 ／ 2,296.46 ／ 0.33
14. 情報・通信業 ／ 4,677.41 ／ 0.32
15. 建設業 ／ 1,128.51 ／ 0.25
16. 卸売業 ／ 1,841.24 ／ 0.19
17. 医薬品 ／ 2,953.84 ／ 0.15
18. 保険業 ／ 1,023.33 ／ 0.14
19. 繊維業 ／ 595.34 ／ -0.07
20. 電気機器 ／ 3,665.63 ／ -0.08
21. 輸送用機器 ／ 3,377.03 ／ -0.13
22. 陸運業 ／ 1,862.44 ／ -0.31
23. ガラス・土石製品 ／ 1,142.29 ／ -0.32
24. 小売業 ／ 1,385.49 ／ -0.35
25. 機械 ／ 2,252.74 ／ -0.42
26. 鉄鋼 ／ 460.57 ／ -0.60
27. 食料品 ／ 1,674.06 ／ -0.60
28. 海運業 ／ 806.1 ／ -0.69
29. 金属製品 ／ 1,373.1 ／ -0.85
30. 水産・農林業 ／ 481.7 ／ -1.20
31. ゴム製品 ／ 3,382.41 ／ -1.59
32. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,811.33 ／ -1.98
33. その他製品 ／ 3,452.15 ／ -2.67《FA》
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