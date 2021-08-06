カーディナル　ストップ高買い気配、1株851円でMBO、上場廃止の予定／新興市場スナップショット



*11:11JST <7855> カーディナル 673 カ -

ストップ高買い気配。山田弘直社長の持ち株比率が100％を占める山田マーケティング（大阪市）がマネジメント・バイアウト（MBO、経営陣による自社買収）の一環として公開買い付けを実施すると発表している。買い付け価格は1株につき851円（5日終値は573円）。買い付け期間は6日から9月21日まで。カーディナルの非公開化を企図しており、同社株は上場廃止となる予定。カーディナルは賛同の意見を表明している。《FA》