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アジャイル 大幅に反発、サイブリッジの保有株増加、議決権所有割合11.37％に上昇／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:48JST <6573> アジャイル 515 +17
大幅に反発。筆頭株主で投資育成業のサイブリッジ合同会社（東京都渋谷区）が保有株数を24万8300株から28万2300株に増やしたと発表している。議決権所有割合は9.99％から11.37％に上昇した。4日提出の変更報告書によると、保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為などを行うこともありうる」としている。サイブリッジによる今後の買い増しに対する期待が株高要因となっているようだ。《FA》
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