関連記事
NY金：上げ渋りで1814.50ドル、1835.30ドルまで反発も上げ幅縮小
記事提供元：フィスコ
*07:27JST NY金：上げ渋りで1814.50ドル、1835.30ドルまで反発も上げ幅縮小
NY金先物12月限は上げ渋り（COMEX金12月限終値：1814.50 ↑0.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+0.40ドルの1814.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1808.30ドル-1835.30ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1835.30ドルまで買われたが、その後1808.30ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では1815ドル近辺で推移した。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY金：弱含みで1814.10ドル、株高を意識して伸び悩む 8/ 4 07:29
- NY金：小幅高で1822.20ドル、米長期金利の動向を意識した買いが入る 8/ 3 07:29
- NY金：反落、利食い売りが増える 7/31 07:10
- NY金：大幅高で1835.80ドル、米国4-6月期GDPは予想を下回る 7/30 07:27
- NY金：もみ合いで1804.60ドル、時間外取引では底堅い動きを見せる 7/29 07:26