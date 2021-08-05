

*07:27JST NY金：上げ渋りで1814.50ドル、1835.30ドルまで反発も上げ幅縮小

NY金先物12月限は上げ渋り（COMEX金12月限終値：1814.50 ↑0.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+0.40ドルの1814.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1808.30ドル-1835.30ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1835.30ドルまで買われたが、その後1808.30ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では1815ドル近辺で推移した。《FA》