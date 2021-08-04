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8/4の強弱材料

2021年8月4日 08:24

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記事提供元：フィスコ


*08:24JST 8/4
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（35116.40、+278.24）
・ナスダック総合指数は上昇（14761.30、+80.23）
・シカゴ日経先物は上昇（27670、大阪比+90）
・SOX指数は上昇（3396.66、+19.17）
・VIX指数は低下（18.04、-1.42）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（27641.83、-139.19）
・1ドル109円00-10銭
・米原油先物は下落（70.56、-0.70）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・サービス業PMI（7月）
・住民基本台帳人口（1月1日現在）
・トヨタ<7203>、ソニーG<6758>など決算発表
・中国財新総合PMI（7月）
・ユーロ圏総合PMI（7月）
・ユーロ圏小売売上高（6月）
・米ADP全米雇用報告（7月）
・米ISM非製造業景況指数（7月）
・クラリダ米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演《ST》

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