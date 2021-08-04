

*08:24JST 8/4

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（35116.40、+278.24）

・ナスダック総合指数は上昇（14761.30、+80.23）

・シカゴ日経先物は上昇（27670、大阪比+90）

・SOX指数は上昇（3396.66、+19.17）

・VIX指数は低下（18.04、-1.42）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27641.83、-139.19）

・1ドル109円00-10銭

・米原油先物は下落（70.56、-0.70）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・サービス業PMI（7月）

・住民基本台帳人口（1月1日現在）

・トヨタ<7203>、ソニーG<6758>など決算発表

・中国財新総合PMI（7月）

・ユーロ圏総合PMI（7月）

・ユーロ圏小売売上高（6月）

・米ADP全米雇用報告（7月）

・米ISM非製造業景況指数（7月）

・クラリダ米連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演《ST》