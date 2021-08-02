ホーム > IT・サイエンス > ソフトウェア・OS > 記事

バージョン2.3.7までの古い Android、Googleアカウントへのサインイン不可に

2021年8月2日 16:48

印刷

記事提供元：スラド

Google が Android 2.3.7 (Gingerbread) までの古いバージョンの Android デバイスについて、9 月 27 日以降 Google アカウントサインインのサポートを終了する計画を発表している(Android Help の記事9to5Google の記事Neowin の記事Android Police の記事)。

サインインサポート終了後はデバイスで Google アカウントにサインインできなくなり、Gmail などのアプリは使用できなくなる。Web ブラウザー上でサインインすることは可能なため、Web ブラウザーがサポートされる限り Google のサービスを使用することは可能だ。

既にサインインしているデバイスではサインイン状態が維持されるようだが、デバイスを初期化した場合やパスワードを変更した場合、アカウントを追加し直した場合、新規アカウントを作成した場合はサインイン不可能となる。

なお、使っていなかったので気付かなかったが、手元にあった Android 2.3.6 デバイスは既にサインインできなくなっていた。　

スラドのコメントを読む | ITセクション | モバイル | Google | Android

　関連ストーリー：
Google Play 開発者サービス、Android Jelly Bean のサポート終了へ 2021年07月11日
英消費者団体Which?、サポートの終了した中古スマートフォンを購入しないよう注意喚起 2020年08月05日
Google Play開発者サービス、Ice Cream Sandwichのサポート終了へ 2018年12月11日

※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。

関連キーワードGoogleAndroidGmailパスワード

関連記事

スポンサードリンク

ソフトウェア・OSの最新ニュース

RSS

» ソフトウェア・OSの最新ニュースをもっと見る