ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など

2021年7月29日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


デリバリーコンサルティングが東証マザーズに新規上場(公開価格:950円)


＜海外＞
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(7月)　　5.9％
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(7月)　　117.9
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月)
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(7月)　0.18％　0.60％
21:00　独・消費者物価指数(7月)　　2.3％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
21:30　米・GDP速報値(4-6月)　8.1％　6.4％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(6月)　1.0％　8.0％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る