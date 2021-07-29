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今日の注目スケジュール：ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
デリバリーコンサルティングが東証マザーズに新規上場(公開価格:950円)
＜海外＞
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(7月) 5.9％
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(7月) 117.9
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月)
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(7月) 0.18％ 0.60％
21:00 独・消費者物価指数(7月) 2.3％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
21:30 米・GDP速報値(4-6月) 8.1％ 6.4％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(6月) 1.0％ 8.0％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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