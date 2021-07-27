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出来高変化率ランキング（14時台）～GTS、TPXベアなどがランクイン

2021年7月27日 14:47

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記事提供元：フィスコ


*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～GTS、TPXベアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [7月27日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3480> ジェイエスビー　　 　1089700 　16020　 6702.12% -9.63%
<4918> アイビー　　　　　 　1149500 　88760　 1195.07% 10.57%
<6200> インソース　　　　 　1317500 　128260　 927.21% -17%
<5659> 日精線　　　　　　 　168400 　22880　 636.01% 9.36%
<6755> 富通ゼネ　　　　　 　1683400 　285040　 490.58% -2.98%
<4755> 楽天　　　　　　　 　19390300 　3703300　 423.60% -7.24%
<3132> マクニカ富士　　　 　844600 　161700　 422.33% 3.81%
<4549> 栄研化　　　　　　 　493900 　102620　 381.29% 3.29%
<4584>* GTS　　　　　　 　350800 　74300　 372.14% 8.71%
<1457>* TPXベア　　　　 　36413 　7929.8　 359.19% -0.93%
<9837> モリト　　　　　　 　3165800 　695060　 355.47% -0.74%
<1720>* 東急建設　　　　　 　1393400 　327340　 325.67% -5.58%
<8914> エリアリンク　　　 　339000 　79640　 325.67% -9.4%
<7342> M−ウェルスナビ　 　2631900 　675580　 289.58% 7.25%
<8135> ゼット　　　　　　 　7422600 　2123900　 249.48% -2.63%
<7959>* オリバー　　　　　 　26800 　8040　 233.33% 0%
<7527> システムソフト　　 　22881100 　6891940　 232.00% 2.19%
<7726>* 黒田精　　　　　　 　125000 　38680　 223.16% 10.12%
<7906>* ヨネックス　　　　 　751000 　232780　 222.62% -5.45%
<6721> ウインテスト　　　 　359800 　112760　 219.08% 3.6%
<8014> 蝶理　　　　　　　 　115100 　37140　 209.91% 0.75%
<3825> REMIX　　　　 　7437200 　2408800　 208.75% -14.11%
<4436> ミンカブ　　　　　 　1210200 　403760　 199.73% 6.97%
<6653> 正興電　　　　　　 　163600 　60280　 171.40% 1.1%
<5344>* MARUWA　　　 　55600 　20500　 171.22% 5.38%
<4882> ペテルセウス　　　 　168800 　62620　 169.56% 1.68%
<3150>* グリムス　　　　　 　471800 　183660　 156.89% 5.54%
<7908> KIMOTO　　　 　2291800 　894560　 156.19% -11.97%
<9450> ファイバーG　　　 　212300 　84960　 149.88% -6.72%
<3835>* eBASE　　　　 　171600 　69080　 148.41% 0.72%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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