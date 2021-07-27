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出来高変化率ランキング（14時台）～GTS、TPXベアなどがランクイン
*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～GTS、TPXベアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月27日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3480> ジェイエスビー 1089700 16020 6702.12% -9.63%
<4918> アイビー 1149500 88760 1195.07% 10.57%
<6200> インソース 1317500 128260 927.21% -17%
<5659> 日精線 168400 22880 636.01% 9.36%
<6755> 富通ゼネ 1683400 285040 490.58% -2.98%
<4755> 楽天 19390300 3703300 423.60% -7.24%
<3132> マクニカ富士 844600 161700 422.33% 3.81%
<4549> 栄研化 493900 102620 381.29% 3.29%
<4584>* GTS 350800 74300 372.14% 8.71%
<1457>* TPXベア 36413 7929.8 359.19% -0.93%
<9837> モリト 3165800 695060 355.47% -0.74%
<1720>* 東急建設 1393400 327340 325.67% -5.58%
<8914> エリアリンク 339000 79640 325.67% -9.4%
<7342> M−ウェルスナビ 2631900 675580 289.58% 7.25%
<8135> ゼット 7422600 2123900 249.48% -2.63%
<7959>* オリバー 26800 8040 233.33% 0%
<7527> システムソフト 22881100 6891940 232.00% 2.19%
<7726>* 黒田精 125000 38680 223.16% 10.12%
<7906>* ヨネックス 751000 232780 222.62% -5.45%
<6721> ウインテスト 359800 112760 219.08% 3.6%
<8014> 蝶理 115100 37140 209.91% 0.75%
<3825> REMIX 7437200 2408800 208.75% -14.11%
<4436> ミンカブ 1210200 403760 199.73% 6.97%
<6653> 正興電 163600 60280 171.40% 1.1%
<5344>* MARUWA 55600 20500 171.22% 5.38%
<4882> ペテルセウス 168800 62620 169.56% 1.68%
<3150>* グリムス 471800 183660 156.89% 5.54%
<7908> KIMOTO 2291800 894560 156.19% -11.97%
<9450> ファイバーG 212300 84960 149.88% -6.72%
<3835>* eBASE 171600 69080 148.41% 0.72%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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