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欧州為替：ECB理事会結果判明後にユーロ買い強まる
記事提供元：フィスコ
*20:54JST 欧州為替：ECB理事会結果判明後にユーロ買い強まる
22日のロンドン外為市場でドル・円は下げ渋り。110円36銭から110円22銭で推移。一部でクロス円取引に絡んだ円売りが観測されており、この影響でドル・円は底堅い動きを維持している。
ユーロ・ドルは1.1779ドルから1.1813ドルまで上昇。欧州中央銀行（ECB）理事会の結果判明後にユーロはやや強い動きを見せている。リスク回避的なドル買いは後退。ユーロ・円は129円96銭から130円24銭まで上昇した。
ポンド・ドルは1.3715ドルから1.3772ドルまで上昇。ドル・スイスフランは0.9191フランから0.9171フランまで下落した。
［経済指標］
・特になし
［要人発言］
・欧州中央銀行(ECB)
・主要政策金利を0.00％に据え置き
・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を-0.50％に据え置き
・限界貸出金利(上限)を0.25％に据え置き特になし
」《MK》
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