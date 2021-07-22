

*20:54JST 欧州為替：ECB理事会結果判明後にユーロ買い強まる

22日のロンドン外為市場でドル・円は下げ渋り。110円36銭から110円22銭で推移。一部でクロス円取引に絡んだ円売りが観測されており、この影響でドル・円は底堅い動きを維持している。



ユーロ・ドルは1.1779ドルから1.1813ドルまで上昇。欧州中央銀行（ECB）理事会の結果判明後にユーロはやや強い動きを見せている。リスク回避的なドル買いは後退。ユーロ・円は129円96銭から130円24銭まで上昇した。



ポンド・ドルは1.3715ドルから1.3772ドルまで上昇。ドル・スイスフランは0.9191フランから0.9171フランまで下落した。

［経済指標］

・特になし

［要人発言］

・欧州中央銀行(ECB)

・主要政策金利を0.00％に据え置き

・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を-0.50％に据え置き

・限界貸出金利(上限)を0.25％に据え置き特になし

」《MK》