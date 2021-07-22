

*02:19JST NY外為：ドル・円高止まり、米10年債利回り1.3％、20年債入札不調

米財務省は240億ドル規模の20年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.89％。テイルは＋1.2ベーシスポイントとなった。応札倍率は2.33倍と過去6回入札平均に並んだ。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は60.16％と、過去6回入札平均の58.9％を上回った。

低調な結果を受けて米国債相場は続落。10年債利回りは1.24％から1.3％まで上昇。ドル・円は110円30−35銭の高値圏でのもみ合いとなった。《KY》