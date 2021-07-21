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NY外為：ドル・円高止まり、米10年債利回り1.126％⇒1.22％へ上昇
記事提供元：フィスコ
*02:50JST NY外為：ドル・円高止まり、米10年債利回り1.126％⇒1.22％へ上昇
NY外為市場では米国債相場の動向に連れドル・円は109円85−90銭で高止まりとなった。50日移動平均水準の109円95銭や心理的節目である110円が引き続きレジスタンスとなっている。
米株式相場の回復に連れ、米国債相場も反落。米10年債利回りは1.126％まで低下後、1.22％まで上昇する激しい展開となった。ダウ平均株価も562ドル高で高止まりとなった。《KY》
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