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【市場反応】米・6月住宅着工件数/住宅建設許可件数、ドル強含み
記事提供元：フィスコ
*22:11JST 【市場反応】米・6月住宅着工件数/住宅建設許可件数、ドル強含み
米商務省が発表した6月住宅着工件数は前月比＋6.3％の164.3万戸と、予想159.0万戸を上回った。3月来で最高となった。一方、住宅着工件数の先行指標となる6月住宅建設許可件数は前月比−5.1％の159.8万戸と、5月168.3万戸から予想外に減少。昨年10月来で最小となり、今後、住宅着工件数が減少する可能性が示唆された。
ドル・円は109円50−55銭でもみ合い。ユーロ・ドルは1.1790ドルから1.1765ドルまで下落した。
【経済指標】
・米・6月住宅着工件数：164.3万戸（予想：159.0万戸、5月：154.6万戸←157.2万戸）
・米・6月住宅建設許可件数：159.8万戸（予想：169.6万戸、5月：168.3万戸）《KY》
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