ザイン　大幅に反発、21年12月期第2四半期の営業損益予想を上方修正、LSI事業回復で黒字転換／新興市場スナップショット

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大幅に反発。21年12月期第2四半期累計（21年1-6月）の営業損益を従来予想の0.45億円の赤字から1.28億円の黒字（前期実績2.31億円の赤字）に上方修正している。LSI事業で主に国内や中国市場向けの製品出荷が急速に回復しているため。既存ビジネスや産業機器分野に加え、中国の車載純正市場向けなどが好調という。通期予想（0.62億円の黒字）は新型コロナウイルス感染拡大の影響が不透明として据え置いた。《FA》