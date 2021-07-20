

*02:58JST NY外為：ドル底堅い、米コロナリセッションは過去最短で終了

全米経済研究所（NBER）は新型コロナパンデミックに起因した米国経済の景気後退が昨年2月に始まり4月で終了したと正式に発表した。過去最短を記録した。

NY外為市場では米国債相場は続伸。10年債利回りは1.18％まで低下。同時に、リスク上昇に伴うドル需要も見られ、ドルは下げ止まった。ドル・円は109円44銭で下げ止まり。ユーロ・ドルは1.1800ドルで伸び悩んだ。《KY》