

*17:47JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は152円26銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円39銭 高値152円42銭 安値152円16銭 引け152円26銭

売買高総計24421枚

2年 426回 -0.130％

5年 148回 -0.125％

10年 363回 0.015％

20年 177回 0.390％

債券先物9月限は、152円39銭で取引を開始。前日のパウエル米FRB議長の上院証言を受けた米長期金利低下にともない買いが先行し、152円42銭まで上げた。その後、高値警戒感からや益出しなどとみられる売りが優勢になり、152円16銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が売られ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.23％、10年債は1.33％、30年債は1.99％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.33％、英国債は0.65％、オーストラリア10年債は1.27％、NZ10年債は1.72％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・5月貿易収支（4月：+109億ユーロ）

・18:00 ユーロ圏・6月消費者物価指数改定値（前年比予想：+1.9％、速報値：+1.9％）

・21:30 米・6月小売売上高（前月比予想：-0.3％、5月：-1.3％）

・22:00 ウィリアムズNY連銀総裁あいさつ（NY連銀主催会合）

・23:00 米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：86.5、6月：85.5）

・23:00 米・5月企業在庫（前月比予想：+0.5％、4月：-0.2％）

・05:00 米・5月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（4月：+1007億ドル）《KK》