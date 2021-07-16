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東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか鉄鋼、非鉄金属、証券業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか精密機器、鉱業、陸運業、その他製品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 583.06 ／ 2.94
2. 鉄鋼 ／ 429.64 ／ 1.35
3. 非鉄金属 ／ 987.84 ／ 0.83
4. 証券業 ／ 376.09 ／ 0.75
5. ガラス・土石製品 ／ 1,119.96 ／ 0.46
6. 輸送用機器 ／ 3,337.88 ／ 0.32
7. ゴム製品 ／ 3,386.81 ／ 0.29
8. 繊維業 ／ 586.44 ／ 0.21
9. 銀行業 ／ 140.08 ／ 0.19
10. その他金融業 ／ 690.02 ／ 0.17
11. 水産・農林業 ／ 480.38 ／ 0.05
12. サービス業 ／ 2,870.12 ／ 0.04
13. 卸売業 ／ 1,799.64 ／ 0.00
14. 化学工業 ／ 2,290.93 ／ -0.08
15. 保険業 ／ 992.97 ／ -0.08
16. 不動産業 ／ 1,488.24 ／ -0.08
17. パルプ・紙 ／ 532.41 ／ -0.16
18. 機械 ／ 2,210.61 ／ -0.21
19. 金属製品 ／ 1,364.61 ／ -0.25
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,810.35 ／ -0.29
21. 空運業 ／ 203.31 ／ -0.30
22. 小売業 ／ 1,405.6 ／ -0.37
23. 電力・ガス業 ／ 358.33 ／ -0.55
24. 電気機器 ／ 3,639.15 ／ -0.61
25. 食料品 ／ 1,684.87 ／ -0.64
26. 情報・通信業 ／ 4,843.14 ／ -0.71
27. 建設業 ／ 1,162.56 ／ -0.78
28. 石油・石炭製品 ／ 1,024.03 ／ -0.78
29. その他製品 ／ 3,724.6 ／ -0.97
30. 陸運業 ／ 1,947.88 ／ -1.01
31. 鉱業 ／ 233.99 ／ -1.09
32. 精密機器 ／ 9,878.25 ／ -1.38
33. 医薬品 ／ 3,081.25 ／ -1.87《FA》
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