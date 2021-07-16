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ビザスク 大幅続伸、第1四半期大幅増益決算を材料視／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:39JST <4490> ビザスク 4315 +415
大幅続伸。22年2月期第1四半期（21年3-5月）の営業利益を前年同期比15.8倍の1.19億円と発表している。「ビザスクinterview」など知見プラットフォーム事業の取扱高が88％増の9.08億円と伸長し、利益を押し上げた。通期予想は前期比10.3％増の2.30億円で据え置いているが、進捗率は51.7％に達している。第1四半期好スタートを受けて通期業績上振れが想定される状況となっているようだ。《TY》
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