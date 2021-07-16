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出来高変化率ランキング（9時台）～サーバーワークス、関通などがランクイン

2021年7月16日 09:50

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記事提供元：フィスコ


*09:50JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サーバーワークス、関通などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月16日　9:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<9326>* 関通　　　　　　　 701300 　78680　 791.33% 14.79%
<2586>* フルッタ　　　　　　1042400 　294620　 253.81% 5.14%
<4434>* サーバーワークス　　90800 　27080　 235.3% 13.05%
<7514>* ヒマラヤ　　　　　　149300 　45020　 231.63% -0.09%
<4490>* ビザスク　　　　　　138300 　42560　 224.95% 15.64%
<2930>* 北の達人　　　　　　1437800 　513400　 180.05% 9.71%
<7212>* エフテック　　　　　161500 　59540　 171.25% -3.03%
<6182>* ロゼッタ　　　　　　210200 　80860　 159.96% -10.77%
<2590>* DyDo　　　　　　172600 　70060　 146.36% 0%
<7351>* グッドパチ　　　　　111600 　49440　 125.73% 3.96%
<6614>* J−シキノハイテック　454300 　207940　 118.48% 8.08%
<7187>* ジェイリース　　　　1139700 　547740　 108.07% 15.08%
<3915>* テラスカイ　　　　　190100 　97660　 94.65% -11.48%
<8057>* 内田洋　　　　　　　133900 　72520　 84.64% 3.2%
<9900>* サガミHD　　　　　257800 　142420　 81.01% 0.4%
<2884>* ヨシムラフード　　　202000 　115580　 74.77% 8.39%
<6532>* ベイカレント　　　　230000 　131720　 74.61% 7.57%
<5817>* JMACS　　　　　154400 　88720　 74.03% -7.84%
<6366>* 千代建　　　　　　　2853800 　1946360　 46.62% 5.03%
<4885>* J−室町ケミカル　　112900 　93740　 20.44% -5.2%
<7676>* グッドスピード　　　47300 　39300　 20.36% 4.43%
<4718>* 早稲アカ　　　　　　65000 　54160　 20.01% -0.32%
<3472>* 大江戸温　　　　　　888 　761.2　 16.66% 0.35%
<3488>* ザイマックス　　　　1151 　1034.4　 11.27% -0.31%
<6882>* 三社電機　　　　　　165000 　150860　 9.37% 5.04%
<4461>* 一工薬　　　　　　　23100 　22080　 4.62% 4.04%
<3547>* 串カツ田中HD　　　76700 　73360　 4.55% -2.91%
<3091>* ブロンコB　　　　　42100 　40900　 2.93% 3.18%
<8155>* 三益半　　　　　　　156400 　155560　 0.54% -7.28%
<4975>* JCU　　　　　　　39600 　40180　 -1.44% 2.59%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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