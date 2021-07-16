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出来高変化率ランキング（9時台）～サーバーワークス、関通などがランクイン
*09:50JST 出来高変化率ランキング（9時台）～サーバーワークス、関通などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月16日 9:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<9326>* 関通 701300 78680 791.33% 14.79%
<2586>* フルッタ 1042400 294620 253.81% 5.14%
<4434>* サーバーワークス 90800 27080 235.3% 13.05%
<7514>* ヒマラヤ 149300 45020 231.63% -0.09%
<4490>* ビザスク 138300 42560 224.95% 15.64%
<2930>* 北の達人 1437800 513400 180.05% 9.71%
<7212>* エフテック 161500 59540 171.25% -3.03%
<6182>* ロゼッタ 210200 80860 159.96% -10.77%
<2590>* DyDo 172600 70060 146.36% 0%
<7351>* グッドパチ 111600 49440 125.73% 3.96%
<6614>* J−シキノハイテック 454300 207940 118.48% 8.08%
<7187>* ジェイリース 1139700 547740 108.07% 15.08%
<3915>* テラスカイ 190100 97660 94.65% -11.48%
<8057>* 内田洋 133900 72520 84.64% 3.2%
<9900>* サガミHD 257800 142420 81.01% 0.4%
<2884>* ヨシムラフード 202000 115580 74.77% 8.39%
<6532>* ベイカレント 230000 131720 74.61% 7.57%
<5817>* JMACS 154400 88720 74.03% -7.84%
<6366>* 千代建 2853800 1946360 46.62% 5.03%
<4885>* J−室町ケミカル 112900 93740 20.44% -5.2%
<7676>* グッドスピード 47300 39300 20.36% 4.43%
<4718>* 早稲アカ 65000 54160 20.01% -0.32%
<3472>* 大江戸温 888 761.2 16.66% 0.35%
<3488>* ザイマックス 1151 1034.4 11.27% -0.31%
<6882>* 三社電機 165000 150860 9.37% 5.04%
<4461>* 一工薬 23100 22080 4.62% 4.04%
<3547>* 串カツ田中HD 76700 73360 4.55% -2.91%
<3091>* ブロンコB 42100 40900 2.93% 3.18%
<8155>* 三益半 156400 155560 0.54% -7.28%
<4975>* JCU 39600 40180 -1.44% 2.59%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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