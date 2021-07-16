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今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

2021年7月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見

ラキールが東証マザーズに新規上場(公開価格:1400円)


＜海外＞
07:45　NZ・消費者物価指数(4-6月)　2.7％　1.5％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(6月)　　53.4％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(5月)　　109億ユーロ
18:00　欧・ユーロ圏CPI(6月)　1.9％　2.0％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月15日まで1カ月間)　　0.8％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(7月)　　2.32％
21:30　米・小売売上高(6月)　-0.5％　-1.3％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(7月)　86.5　85.5
23:00　米・企業在庫(5月)　0.4％　-0.2％
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(5月)　　1007億ドル


米・ニューヨーク連銀総裁がイベントで冒頭・閉会の挨拶


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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