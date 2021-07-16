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今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
ラキールが東証マザーズに新規上場(公開価格:1400円)
＜海外＞
07:45 NZ・消費者物価指数(4-6月) 2.7％ 1.5％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(6月) 53.4％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(5月) 109億ユーロ
18:00 欧・ユーロ圏CPI(6月) 1.9％ 2.0％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月15日まで1カ月間) 0.8％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(7月) 2.32％
21:30 米・小売売上高(6月) -0.5％ -1.3％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(7月) 86.5 85.5
23:00 米・企業在庫(5月) 0.4％ -0.2％
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(5月) 1007億ドル
米・ニューヨーク連銀総裁がイベントで冒頭・閉会の挨拶
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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