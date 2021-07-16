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NY外為：ドル買い強まる、パウエルFRB議長の証言終了
記事提供元：フィスコ
*01:57JST NY外為：ドル買い強まる、パウエルFRB議長の証言終了
NY外為市場では欧州引けにかけ、パウエルFRB議長の証言終了でドル買いが強まった。
ドル・円は109円85銭から110円04銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1823ドルから1.1801ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3874ドルから1.3827ドルまで下落。
米国債相場は堅調推移を維持。米10年債利回りは1.35％から1.32％まで低下した。《KY》
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