中国共産党結党100周年の重要講話を教材に、ビジネス中国語を磨こう!

7月1日、中国共産党結党100周年記念式典で、習近平国家主席がスピーチを行った。党の歩み、貢献、実績以外に外交・内政の方向性や重要施策なども確認できて、中国ビジネスに関わる人にとっては必見の内容だ。

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国家トップクラスのブレーンが作成したスピーチ原稿は、言葉のチョイスや言い回しに様々な工夫が見られる。政治・経済・外交に関して重要なトピックスが語られ、旬の言葉が多様される重要講話は、ビジネス中国語のブラッシュアップに最適な教材だ。

習近平氏はスピーチの達人で、歴代の国家主席と比較するとマンダリンの発音が格段に正確で聞き取りやすい。話すスピード、声量、抑揚などお手本にできる部分も多々有る。スピーチの山場となる箇所を暗記し、習氏をお手本に、鏡の前でスピーチの練習をしてみよう。下記に具体的な学習方法について解説する。

■100周年重要講話を教材にした具体的な学習方法

最初に、動画と重要講話全文のサイトを2つ同時に開く。

全文 | 習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話（動画）

https://www.youtube.com/watch?v=7HPpNHg8UeI

講話全文

http://cpc.people.com.cn/BIG5/n1/2021/0701/c64094-32146278.html

1.動画の音声をリスニングをしながら、全文をチェックし、重要単語・聞き取れない単語・意味の分からない単語をチェック。正解を調べて覚える。

2.成語を覚える。今回のスピーチでは、計37の成語が使われている。

a.重要な成語。頻出成語のため、意味の理解だけでなく、使えるようになろう。

前所未有（qián suǒ wèi yǒu）: いままでにない

自力更生（zì lì gēng shēng）: 自力更生

堅定不移（jiān dìng bù yí）: はっきりして揺るがない

全心全意（quán xīn quán yì）: 誠心誠意一心不乱に全身全霊で

實事求是（shí shì qiú shì）: 事実に基づいて真実を求める

互利共贏（hù lì gòng yíng）: 互恵・ウインウイン

以史為鑒（yǐ shǐ wéi jiàn）: 歴史を教訓とする

b.意味を知っておきたい成語

源遠流長、仁人志士、應運而生、開天辟地、百折不撓、一盤散沙、一窮二白、川流不息、代代相傳、發揚光大、彪炳史冊、生死相依、當家作主、頤指氣使、昂首闊步、顛扑不破、头破血流、錯綜復雜、逢山開道、千錘百煉、朝氣蓬勃、德才兼備、矢志不渝、和衷共濟、欣欣向榮、風雨同舟、同甘共苦、風華正茂、千辛萬苦、居安思危

3.スローガンを覚える。下記はニュースや新聞でも頻出の言葉だ。中国現代社会や政治動向を知るためのキーワードになるので覚えておこう。

a.小康社會（xiǎo kāng shè huì）やゆとりのある社会

b.中華民族偉大復興（zhōng huá mín zú wěi dà fù xīng）中華民族の偉大なる復興

c.人類命運共同體（rén lèi mìng yùn gòng tóng tǐ）人類運命共同体

d.中國夢（zhōng guó mèng）チャイナドリーム

4.スピーキングと発音練習。下記は、日本のメディアからも「異例の内容」と注目された部分だ。国際社会の批判は受け入れないという中国の強い姿勢を示している。口の形、声量、四声、スピードなど習氏をお手本に、鏡の前でスピーチの練習をしよう。

・YouTube動画39分34秒・・・「教師ヅラの説教は受け入れない」

「中華民族擁有在5000多年歷史演進中形成的燦爛文明,中國共產黨擁有百年奮斗實踐和70多年執政興國經驗,我們積極學習借鑒人類文明的一切有益成果,歡迎一切有益的建議和善意的批評,“但我們絕不接受“教師爺”般頤指氣使的說教！”中國共產黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去,把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中！」

・YouTube動画46分13秒・・・「中国を刺激すれば、頭から血を流すだろう！」

「中國人民是崇尚正義、不畏強暴的人民,中華民族是具有強烈民族自豪感和自信心的民族。中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民,過去沒有,現在沒有,將來也不會有。同時,中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們,誰妄想這樣干,必將在14億多中國人民用血肉筑成的鋼鐵長城面前碰得“頭破血流！”」

5.サマライゼーション（Summarization）

サマライゼーションとは要約の訓練で、聞き取り・読解力・表現力向上に役立つ。段落ごとに、中国語・日本語で要点を50～100文字にまとめてみよう。日本語要約の答え合わせは下記のサイトを参考に。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210701/k10013113251000.html

主席や首相の演説は、頻出用語や重要成語、旬の言葉や気の利いた言い回しが散りばめられ、ビジネス中国語のテキストに最適だ。党のサイトやYouTubeなどで視聴できることが多いので、ぜひ活用したい。（記事：薄井由・記事一覧を見る）