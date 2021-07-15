関連記事
NY外為：ドル・円再び109円台、FRBの緩和縮小観測後退で長期金利低下＝パウエル議長証言
記事提供元：フィスコ
*23:26JST NY外為：ドル・円再び109円台、FRBの緩和縮小観測後退で長期金利低下＝パウエル議長証言
NY外為市場ではドル・円は110円台前半から109円85銭まで反落した。パウエルFRB議長は、上院銀行委員会での証言で、テーパリング開始の条件達成には「程遠い」との見解を繰り返した。ある程度、インフレは一時的で、一時的なインフレに対応するには適切ではないと主張。
米10年債利回りは一時1.32％まで低下した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 【市場反応】新規失業保険申請件数はパンデミック来で最小、7月NY連銀製造業景気指数は過去最高、ドルじり高 7/15 22:08
- 日経平均テクニカル:続落、一目均衡表は基準線割り遅行線も弱気方向 7/15 18:15
- 15日の日本国債市場概況：債券先物は152円34銭で終了 7/15 17:41
- 欧米為替見通し:ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米FRBのハト派姿勢が買戻しを抑制 7/15 17:25
- マザーズ先物概況:続落、時価総額上位が軒並み安、大陰線で5日線を割り込む 7/15 16:12