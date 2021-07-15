

*23:26JST NY外為：ドル・円再び109円台、FRBの緩和縮小観測後退で長期金利低下＝パウエル議長証言

NY外為市場ではドル・円は110円台前半から109円85銭まで反落した。パウエルFRB議長は、上院銀行委員会での証言で、テーパリング開始の条件達成には「程遠い」との見解を繰り返した。ある程度、インフレは一時的で、一時的なインフレに対応するには適切ではないと主張。

米10年債利回りは一時1.32％まで低下した。《KY》