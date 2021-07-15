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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：7月15日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
記事提供元：フィスコ
*16:18JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：7月15日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
7月15日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間7月16日）
7月19日：World Forum of Ethereum Scaling & Upgrading 2021（開催地：中国）
7月20日-7月21日：Mining Disrupt 2021（開催地：アメリカ）
7月20-7月22日：Ethereum Community Conference 4 EthCC（開催地：フランス）
7月22-7月23日：REDeFiNE TOMORROW 2021（オンライン）
7月30日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間7月31日午前1時）
7月30-8月2日：Mallorca Blockchain Days（開催地：スペイン）
8月4日：イーサリアム・ロンドンハードフォーク
8月11日：Futurist Conference 2021（開催地：カナダ）
8月12日：2021 Asia CryptoAsset Conference（開催地：中国）
8月17日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間8月18日）
8月19日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間8月20日）《TY》
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