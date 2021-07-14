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ウッドフレンス ストップ高買い気配、22年5月期の増益・増配計画をポジティブ視／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:44JST <8886> ウッドフレンス 3250カ -
ストップ高買い気配。22年5月期の営業利益予想を前期比51.5％増の18.80億円と発表している。気密性・断熱性の高い木製サッシの開発で他社との差別化を図るほか、デジタルマーケティングへの投資を続けるようだ。年間配当予想は160.00円に増配。21年5月期の営業利益は販売強化などで92.9％増の12.10億円となり、会社計画（9.60億円）を超過した。期末配当は従来予想（65.00円）から増額し、93.00円（前期末実績20.00円）とする。《TY》
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