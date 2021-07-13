ＷＡＣＵＬ　大幅に3日続伸、22年2月期第1四半期の営業利益0.68億円、進捗率29.7％／新興市場スナップショット

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大幅に3日続伸。22年2月期第1四半期（21年3-5月）の営業利益を0.68億円（前年同期比増減率は非開示）と発表している。DX支援ソリューション群の「AIアナリスト・シリーズ」のクロスセルを継続的に推進したほか、ラーニングスタジオにデジタルマーケティング基礎講座を提供した。通期予想は前期比220.7％増の2.29億円で据え置いた。進捗率は29.7％に達しており、第1四半期の好調なスタートが評価されているようだ。《FA》