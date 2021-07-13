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出来高変化率ランキング（9時台）～WACUL、黒谷などがランクイン

2021年7月13日 10:06

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記事提供元：フィスコ


*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～WACUL、黒谷などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月13日　9:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<3168>* 黒谷　　　　　　　 496000 　100340　 394.32% 1.88%
<1419>* タマホーム　　　　　1085600 　236240　 359.53% 12.03%
<4173>* M−WACUL　　　137300 　31920　 330.14% 10.1%
<6323>* ローツェ　　　　　　308000 　93640　 228.92% -5.31%
<7725>* インターアク　　　　250700 　89920　 178.8% -8.05%
<2462>* ライク　　　　　　　154300 　64440　 139.45% 8.76%
<4992>* 北興化　　　　　　　287900 　145380　 98.03% 1.86%
<7516>* コーナン商事　　　　243500 　125060　 94.71% 6.08%
<4051>* GMO-FG　　　　27400 　14220　 92.69% 8.39%
<2301>* 学情　　　　　　　　97100 　54240　 79.02% -4.63%
<4933>* I−ne　　　　　　105500 　65460　 61.17% 8.25%
<8909>* シノケンG　　　　　117300 　85180　 37.71% 4.07%
<5074>* テスホールディングス　856700 　652680　 31.26% 5.52%
<8585>* オリコ　　　　　　　4931100 　3762440　 31.06% 0%
<6629>* テクノHR　　　　　1553300 　1244960　 24.77% 2.52%
<6663>* 太洋工業　　　　　　61600 　49540　 24.34% 1.5%
<3349>* コスモス薬品　　　　147600 　127820　 15.47% 8.14%
<6172>* メタップス　　　　　1410800 　1252720　 12.62% -5.46%
<4320>* CEHD　　　　　　74400 　67720　 9.86% 3.53%
<5337>* ダントーHD　　　　956600 　878120　 8.94% -10%
<2036>* 金ブル　　　　　　　2718 　2525.8　 7.61% 0.45%
<7600>* 日本MDM　　　　　33600 　31560　 6.46% 2.71%
<6644>* 大崎電　　　　　　　115700 　109880　 5.3% 2.54%
<8135>* ゼット　　　　　　　3209300 　3143940　 2.08% 12%
<7187>* ジェイリース　　　　278400 　276120　 0.83% 4.58%
<2497>* UNITED　　　　110400 　113040　 -2.34% 3.67%
<4586>* メドレックス　　　　484000 　501620　 -3.51% 0.99%
<3431>* 宮地エンジ　　　　　33000 　34920　 -5.5% 1.59%
<4432>* ウイングアーク1st 　72900 　82220　 -11.34% 1.21%
<7420>* 佐鳥電機　　　　　　28500 　32460　 -12.2% 1.47%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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