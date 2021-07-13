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出来高変化率ランキング（9時台）～WACUL、黒谷などがランクイン
*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～WACUL、黒谷などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 9:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3168>* 黒谷 496000 100340 394.32% 1.88%
<1419>* タマホーム 1085600 236240 359.53% 12.03%
<4173>* M−WACUL 137300 31920 330.14% 10.1%
<6323>* ローツェ 308000 93640 228.92% -5.31%
<7725>* インターアク 250700 89920 178.8% -8.05%
<2462>* ライク 154300 64440 139.45% 8.76%
<4992>* 北興化 287900 145380 98.03% 1.86%
<7516>* コーナン商事 243500 125060 94.71% 6.08%
<4051>* GMO-FG 27400 14220 92.69% 8.39%
<2301>* 学情 97100 54240 79.02% -4.63%
<4933>* I−ne 105500 65460 61.17% 8.25%
<8909>* シノケンG 117300 85180 37.71% 4.07%
<5074>* テスホールディングス 856700 652680 31.26% 5.52%
<8585>* オリコ 4931100 3762440 31.06% 0%
<6629>* テクノHR 1553300 1244960 24.77% 2.52%
<6663>* 太洋工業 61600 49540 24.34% 1.5%
<3349>* コスモス薬品 147600 127820 15.47% 8.14%
<6172>* メタップス 1410800 1252720 12.62% -5.46%
<4320>* CEHD 74400 67720 9.86% 3.53%
<5337>* ダントーHD 956600 878120 8.94% -10%
<2036>* 金ブル 2718 2525.8 7.61% 0.45%
<7600>* 日本MDM 33600 31560 6.46% 2.71%
<6644>* 大崎電 115700 109880 5.3% 2.54%
<8135>* ゼット 3209300 3143940 2.08% 12%
<7187>* ジェイリース 278400 276120 0.83% 4.58%
<2497>* UNITED 110400 113040 -2.34% 3.67%
<4586>* メドレックス 484000 501620 -3.51% 0.99%
<3431>* 宮地エンジ 33000 34920 -5.5% 1.59%
<4432>* ウイングアーク1st 72900 82220 -11.34% 1.21%
<7420>* 佐鳥電機 28500 32460 -12.2% 1.47%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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