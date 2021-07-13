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NY外為：ドル高止まり、米10年債入札の順調な結果受け
記事提供元：フィスコ
*02:31JST NY外為：ドル高止まり、米10年債入札の順調な結果受け
米財務省は380億ドル規模の10年債入札を実施した。最高落札利回りは1.371％と、前回入札の1.497％を下回り2月入札以来の低水準となった。応札倍率は2.39倍と、前回6回入札平均に並んだ。外国中銀を含む間接ビッドは63.5％と前回入札の65％を下回った。
米10年債入札の順調な結果を受け金利の上昇が一段落。ドル買いも後退した。ドル・円は110円40銭まで上昇後は、110円35−40銭で高止まりとなった。《KY》
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