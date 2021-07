「ミニオン サマーカフェ」心斎橋・池袋・名古屋パルコに、“ミニオン”イメージ本格フード＆スイーツ

パルコは、“ミニオン”のコラボレーションカフェ「ミニオン サマーカフェ(MINION SUMMER CAFE)」を、2021年7月21日(水)から順次、大阪・心斎橋、東京・池袋、愛知・名古屋にてオープンする。

■“ミニオン”コラボメニューを楽しむ「ミニオン サマーカフェ」

人気のアニメ映画 『怪盗グルー/ミニオンズ』 シリーズに登場する“ミニオン”たちを主役にした今回のカフェでは、ミニオンをイメージした楽しさいっぱいのコラボレーションフードとスイーツを豊富に展開するほか、併設のショップでオリジナルグッズを販売。またミニオンと一緒に記念撮影ができるフォトスポットも用意する。

■ボリューム満点、フードメニュー

カフェメニューとして登場するのは、子供も大人も楽しめるボリューミーなラインナップ。看板メニューとなる「ミニオン・ランチプレート」は、メインディッシュの目玉焼きハンバーグ、エビフライ、からあげを盛りつけた大満足の内容。デザートには、ミニオンの大好物“バナナ”を使ったフリットを召し上がれ。

キーマカレーは、ミニオンがりょっこりを顔をのぞかせるチャーミングな一皿。トッピングには、夏野菜とバナナチップスを添えている。

また、黄色いバンズに、ジューシーなビーフパテとチーズがサンドされた本格的ハンバーガーも“ミニオン”に。サイドメニューとしてオニオン&ポテトフライ、ミネストローネがのせられている。

■ハチャメチャ&楽しいデザートメニュー

デザートメニューで見逃せないのは、「ミニオンバナナボートオムレット」だ。チョコバナナをオムレット生地で包み込んだスイーツに、アイスやコーンフレークを飾ったボリューム満点の一品で、上にはボブ、スチュアート、ケビンが乗り込んでいる。

「“ミニオン”のカステラボックス!?」は、サプライズ好きのあなたにおすすめ。ミニオンがじっと見つめる、ふわふわの台湾カステラ風ボックスを開けると、中には何かが隠れている……!?開けてみてのお楽しみだ。

キュートなボブと、ボブがいつも抱えているくまのぬいぐるみ“ティム”のスイーツプレートも登場。皿の中央に乗せられた“ティム”は、ビターチョコレートやココアパウダー、クリームチーズ、ナッツが入ったアイスケーキとなっており、夏の暑い日にもぴったり。食べる前には、“ティム”を見つめるボブと一緒に写真撮影を忘れずに。

■キュートなドリンク&テイクアウトメニュー

ドリンクもキュートなバリエーションを揃えた。ミニオンの大好物であるバナナをたっぷりと使った「ミニオン 大好きバナナドリンク」をはじめ、「ミニオン ソーダフロート/コーヒーフロート」、「ミニオン ゆらゆらスムージー」などが揃う。また、テイクアウトメニューとしてクリームまんとフルーツティーが登場する。

■「ミニオン サマーカフェ」限定グッズ

豊富なカフェ限定グッズも要チェック。“おねがい!” ポーズのぬいぐるみをはじめステーショナリーからキッチングッズまでを展開する。

【詳細】

ミニオン サマーカフェ

<大阪>

場所:心斎橋 THE GUEST cafe&diner(心斎橋PARCO 6F)

期間:2021年7月21日(水)~9月7日(火)

時間:11:00~20:00(ラストオーダー FOOD 19:00 / DRINK 19:30)

<東京>

場所:池袋 THE GUEST cafe&diner(池袋PARCO 本館7F)

2021年7月29日(木)~9月14日(火)

時間:11:00~20:00(ラストオーダー FOOD 19:00 / DRINK 19:30)

<愛知>

場所:名古屋 THE GUEST cafe&diner(名古屋PARCO 西館8F)

期間:2021年8月6日(金)~9月27日(月)

時間:11:00~20:00(ラストオーダー FOOD 19:00 / DRINK 19:30)

※カフェの利用は「ノベルティ付き予約整理券(電子チケット)」を持っている人優先でご案内。事前に「ノベルティ付きカフェ予約整理券」を購入の上、カフェへ来場するのがおすすめ。

※営業時間は変更になる可能性あり。カフェ公式サイトにて確認のこと。

Minions Franchise ⒸUniversal City Studios LLC. All Rights Reserved.